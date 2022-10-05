Більш ніж у половини людей через війну погіршився стан здоров’я. Проте 95% українців не зверталися до правоохоронних органів з питань, спричинених вторгненням Росії. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні", проведеного групою "Рейтинг" в рамках волонтерського проєкту "НЮРНБЕРГ 2022".

Цікаво Чи планують українці повернутись додому з Польщі, Чехії та Румунії: результати опитування

За даними опитування, рівень доходів через війну знизився у 66% українців. В тому числі 14% втратили практично всі доходи, а у 32% доходи значно зменшилися. 28% підприємців відповіли, що їх бізнес закрився, 12% – планують закриватися, а 48% – працюють, хоча доходи зменшилися.

Як змінились доходи українців з 24 лютого / Фото Рейтинг

32% українців зазнали матеріальних втрат внаслідок війни – позбулися житла, коштовностей, автомобіля тощо. 10% українців втратили житло: у 2% помешкання повністю зруйновані та непридатні для проживання, а у 8% – частково пошкоджені.

Скільки українців зазнали матеріальних втрат під час війни / Фото Рейтинг

У 53% українців через війну погіршилося фізичне здоров'я, а у 61% – психічне. 33% українців змушені були розлучитися зі своїми рідними. В тому числі 23% й досі живуть окремо, а 12% вже возз’єдналися.

У 19% респондентів є близькі, з якими втрачено зв’язок. У 5% близькі загинули на війні, а у 3% є примусово депортовані в Росію або на окуповані території Сходу чи Криму. 7% опитаних зазначили, що особисто або їхні близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через воєнні дії.

Разом з тим 95% українців не зверталися до правоохоронних органів з питань, спричинених вторгненням Росії. Тож повного переліку і розуміння масштабів російських злочинів в Україні досі немає.

Масштаби російських злочинів в Україні досі неможливо підрахувати / Фото Рейтинг

Як зазначає Олександр Копил, співзасновник консалтингової компанії K&K Group, керівник волонтерської ініціативи "НЮРНБЕРГ 2022", яка з першого дня повномасштабної війни Росії проти України збирає та каталогізує злочини російської армії проти українського населення, лише ініціативою "НЮРНБЕРГ 2022" опубліковано більше трьох тисяч фактів воєнних злочинів.

Окрім інформування громадськості, всі факти надсилаються для подальшої роботи у відповідні правоохоронні органи України, а також до прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Впевнені, завдяки співпраці громадських ініціатив та органів державної влади воєнні злочини будуть розслідувані, а всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані, – зазначив Копил.

Опитування та звіт підготовлені у рамках проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки ЄС. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), у ньому взяли участь 2000 респондентів старше 18 років з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка – не більше 2,2%.