Пока под Радой звучали лозунги "Аваков – черт", в стенах парламента выступал сам министр внутренних дел. Перед депутатами Арсен Аваков сегодня отчитывался о резонансных делах последних недель – он хвалил своих подчиненных за быструю реакцию. Но в отставку министр не собирается. Поэтому в Раде подписали соответствующее постановление.

Удовлетворил ли отчет министра представителей монобольшинства – в эфире 24 канала рассказал народный депутат из "Слуги народа" Игорь Васильев.

Важно В Раде зарегистрировали постановление за отставку Авакова

Об отчете Авакова

По словам нардепа, отчет Авакова не изменил его мнение относительно отставки. Он считает, что реформа Нацполиции была максимально провалена уже на том этапе, когда реформировали апелляционные комиссии, куда вошли советники Арсена Авакова.

Я был членом апелляционной комиссии. 90% людей, которых мы увольняли, – отсудились и вернулись на работу,

– отметил Васильев.

Об отставке министра

По его словам, он не голосовал ни за первое, ни за второе правительство, потому что там был Арсен Аваков. Он отметил, что немногие из монобольшинства подписали постановление ВР об увольнении Авакова.

Я не считаю, что он эффективный министр. Мы взяли на себя ответственность как монобольшинство о назначении Авакова снова и снова на должность министра внутренних дел. Поэтому каждый "зашквар" абсолютно ложится на нас и на нашу ответственность. Я также несу эту ответственность,

– подтвердил Васильев.

Также он добавил, что на заседании фракции вопрос об отставке министра не выносили. Но депутаты, которые не поддерживают отставку Авакова, аргументируют свою позицию тем, что нет другого кандидата.

"Есть много нормальных кадровых офицеров в МВД. Мы можем по открытому конкурсу выбрать нормального человека и заменить того, кто 6 лет уже у власти и возглавляет МВД", – подытожил Васильев.

Что известно о постановлении за отставку Авакова

1 июня члены фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сегодня стало известно, что в партии уже зарегистрировали соответствующее постановление, если наберется для этого достаточное количество голосов.

Депутаты от "Европейской солидарности" и "Батькивщины" отказались участвовать в сборе подписей за отставку главы МВД.

Смотрите видео разговора 24 канала с нардепом из "Слуги народа":