Поки під Радою лунали гасла "Аваков чорт", у стінах парламенту виступав сам міністр внутрішніх справ. Перед депутатами Арсен Аваков сьогодні звітував про резонансні справи останніх тижнів — він хвалив своїх підлеглих за швидку реакцію. Але у відставку міністр не збирається. Тож у Раді підписали відповідну постанову.

Чи задовольнив звіт міністра представників монобільшості – в ефірі 24 каналу розповів народний депутат зі "Слуги народу" Ігор Василів.

Важливо У Раді зареєстрували постанову за відставку Авакова

Про звіт Авакова

За словами нардепа, звіт Авакова не змінив його думку щодо відставки. Він вважає, що реформа Нацполіції була максимально провалена вже на тому етапі, коли реформували апеляційні комісії, куди ввійшли радники Арсена Авакова.

Я був членом апеляційної комісії. 90 % людей, яких ми звільняли – відсудились і повернулись на роботу,

– зазначив Василів.

Про відставку міністра

За його словами, він не голосував ні за перший, ні другий уряд, бо там був Арсен Аваков. Він наголосив, що небагато людей із монобільшості підписали постанову ВР про звільнення Авакова.

Я не вважаю, що він ефективний міністр. Ми взяли на себе відповідальність як монобільшість про призначення Авакова знову і знову на посаду міністра внутрішніх справ. Тому кожен "зашквар" абсолютно лягає на нас і є нашою відповідальністю. Я також несу цю відповідальність,

– ствердив Василів.

Також він додав, що на засіданні фракції питання щодо відставки міністра не виносили. Але депутати, які не підтримують відставку Авакова, аргументують свою позицію тим, що немає іншого кандидата.

"Є багато нормальних кадрових офіцерів у МВС. Ми можемо за відкритим конкурсом вибрати нормальну людину й замінити того, хто 6 років уже при владі й очолює МВС", – підсумував Василів.

Що відомо про постанову за відставку Авакова

1 червня члени фракції "Голос" розпочали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сьогодні стало відомо, що в партії вже зареєстрували відповідну постанову, якщо назбирається для цього достатня кількість голосів.

Депутати від "Європейської солідарності" та "Батьківщини" відмовилися брати участь у зборі підписів за відставку глави МВС.

Дивіться відео розмови 24 каналу із нардепом зі "Слуги народу":