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      Каждый 6 ребенок в мире живет в зоне войны: исследование

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      В 2018 году 415 миллионов детей жили в условиях вооруженного конфликта / savethechildren.org

      Почти каждый 6 ребенок в мире растет в условиях войны. Лишь в 2018 году 415 миллионов детей жили в условиях вооруженного конфликта.

      Благотворительная организация Save the Children провела исследования и выяснила, что по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 37%.

      К теме: Сколько детей погибло на Донбассе: страшные цифры

      Самыми опасными для детей странами мира являются:

      • Афганистан;
      • Конго;
      • Ирак;
      • Йемен;
      • Мали;
      • Нигерия;
      • Южный Судан;
      • Сирия;
      • Сомали;
      • Центральноафриканская республика.

      Заметим, что в Африке в кризисных регионах живет каждый четвертый ребенок, а в целом – 170 миллионов детей.

      Важно! В Украине на Донбассе на фоне боевых действий учились 200 тысяч школьников.

      Кроме того, в 2018 году в конфликтных зонах погибли или были ранены 12 125 детей, что на 13% больше, чем в 2017 году.

      Еще около 2500 детей были похищены военизированными группировками, из них 80 – мальчики. В 2015 – 2018 годах примерно 65 тысяч детей принудительно участвовали в вооруженных конфликтах.

      Сколько детей погибли и пострадали от войн в мире?Количество случаев с применением насилия в отношении детей в горячих точках мира сильно возросло. С 2010 года зафиксировано более 170 тысяч случаев насилия в отношении детей во время военных действий.

      Лишь в 2018 году установлено более 24 тысяч случаев насильственных и жестоких действий в отношении детей. Половина этих случаев – убийства или травмы в результате авиаударов или действия противопехотных или минометных мин.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Война на Донбассе Война Жертвы Постраждалі исследования Дети и несовершеннолетние
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