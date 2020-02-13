Каждый 6 ребенок в мире живет в зоне войны: исследование

Почти каждый 6 ребенок в мире растет в условиях войны. Лишь в 2018 году 415 миллионов детей жили в условиях вооруженного конфликта.

Благотворительная организация Save the Children провела исследования и выяснила, что по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 37%.

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Самыми опасными для детей странами мира являются:

Афганистан;

Конго;

Ирак;

Йемен;

Мали;

Нигерия;

Южный Судан;

Сирия;

Сомали;

Центральноафриканская республика.

Заметим, что в Африке в кризисных регионах живет каждый четвертый ребенок, а в целом – 170 миллионов детей.

Важно! В Украине на Донбассе на фоне боевых действий учились 200 тысяч школьников.

Кроме того, в 2018 году в конфликтных зонах погибли или были ранены 12 125 детей, что на 13% больше, чем в 2017 году.

Еще около 2500 детей были похищены военизированными группировками, из них 80 – мальчики. В 2015 – 2018 годах примерно 65 тысяч детей принудительно участвовали в вооруженных конфликтах.

Сколько детей погибли и пострадали от войн в мире?Количество случаев с применением насилия в отношении детей в горячих точках мира сильно возросло. С 2010 года зафиксировано более 170 тысяч случаев насилия в отношении детей во время военных действий.



Лишь в 2018 году установлено более 24 тысяч случаев насильственных и жестоких действий в отношении детей. Половина этих случаев – убийства или травмы в результате авиаударов или действия противопехотных или минометных мин.