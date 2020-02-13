Кожна 6 дитина у світі живе у зоні війни: дослідження

Майже кожна 6 дитина у світі зростає в умовах війни. Лише у 2018 році 415 мільйонів дітей жили в умовах збройного конфлікту.

Благодійна організація Save the Children провела дослідження та з’ясувала, що у порівнянні з 2010 роком цей показник зріс на 37%.

До теми: Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри

Найнебезпечнішими для дітей країнами світу є:

Афганістан;

Конго;

Ірак;

Ємен;

Малі;

Нігерія;

Південний Судан;

Сирія;

Сомалі;

Центральноафриканська республіка.

Зауважимо, що в Африці у кризових регіонах живе кожна четверта дитина, а загалом – 170 мільйонів дітей.

Важливо! В Україні на Донбасі на тлі бойових дій вчилися 200 тисяч школярів.

Окрім того, у 2018 році в конфліктних зонах загинули або були поранені 12 125 дітей, що на 13% більше, ніж 2017 року.

Ще близько 2500 дітей були викрадені воєнізованими угрупованнями, з них 80 – хлопці. У 2015 – 2018 роках приблизно 65 тисяч дітей примусово брали участь у збройних конфліктах.

Скільки дітей загинули та постраждали від воєн у світі?Кількість випадків із застосуванням насильства щодо дітей у гарячих точках світу сильно зросла. З 2010 року зафіксовано понад 170 тисяч випадків насильства щодо дітей під час воєнних дій.



Лише у 2018 році встановлено понад 24 тисячі випадків насильницьких та жорстоких дій щодо дітей. Половина цих випадків – вбивства або травми внаслідок авіаударів чи дії протипіхотних чи мінометних мін.