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      Кожна 6 дитина у світі живе у зоні війни: дослідження

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      У 2018 році 415 мільйонів дітей жили в умовах збройного конфлікту / savethechildren.org

      Майже кожна 6 дитина у світі зростає в умовах війни. Лише у 2018 році 415 мільйонів дітей жили в умовах збройного конфлікту.

      Благодійна організація Save the Children провела дослідження та з’ясувала, що у порівнянні з 2010 роком цей показник зріс на 37%.

      До теми: Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри

      Найнебезпечнішими для дітей країнами світу є:

      • Афганістан;
      • Конго;
      • Ірак;
      • Ємен;
      • Малі;
      • Нігерія;
      • Південний Судан;
      • Сирія;
      • Сомалі;
      • Центральноафриканська республіка.

      Зауважимо, що в Африці у кризових регіонах живе кожна четверта дитина, а загалом – 170 мільйонів дітей.

      Важливо! В Україні на Донбасі на тлі бойових дій вчилися 200 тисяч школярів.

      Окрім того, у 2018 році в конфліктних зонах загинули або були поранені 12 125 дітей, що на 13% більше, ніж 2017 року.

      Ще близько 2500 дітей були викрадені воєнізованими угрупованнями, з них 80 – хлопці. У 2015 – 2018 роках приблизно 65 тисяч дітей примусово брали участь у збройних конфліктах.

      Скільки дітей загинули та постраждали від воєн у світі?Кількість випадків із застосуванням насильства щодо дітей у гарячих точках світу сильно зросла. З 2010 року зафіксовано понад 170 тисяч випадків насильства щодо дітей під час воєнних дій.

      Лише у 2018 році встановлено понад 24 тисячі випадків насильницьких та жорстоких дій щодо дітей. Половина цих випадків – вбивства або травми внаслідок авіаударів чи дії протипіхотних чи мінометних мін.

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      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Війна Жертви Постраждалі дослідження Діти і неповнолітні
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