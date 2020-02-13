Кожна 6 дитина у світі живе у зоні війни: дослідження
Майже кожна 6 дитина у світі зростає в умовах війни. Лише у 2018 році 415 мільйонів дітей жили в умовах збройного конфлікту.
Благодійна організація Save the Children провела дослідження та з’ясувала, що у порівнянні з 2010 роком цей показник зріс на 37%.
До теми: Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
Найнебезпечнішими для дітей країнами світу є:
- Афганістан;
- Конго;
- Ірак;
- Ємен;
- Малі;
- Нігерія;
- Південний Судан;
- Сирія;
- Сомалі;
- Центральноафриканська республіка.
Зауважимо, що в Африці у кризових регіонах живе кожна четверта дитина, а загалом – 170 мільйонів дітей.
Важливо! В Україні на Донбасі на тлі бойових дій вчилися 200 тисяч школярів.
Окрім того, у 2018 році в конфліктних зонах загинули або були поранені 12 125 дітей, що на 13% більше, ніж 2017 року.
Ще близько 2500 дітей були викрадені воєнізованими угрупованнями, з них 80 – хлопці. У 2015 – 2018 роках приблизно 65 тисяч дітей примусово брали участь у збройних конфліктах.
Скільки дітей загинули та постраждали від воєн у світі?Кількість випадків із застосуванням насильства щодо дітей у гарячих точках світу сильно зросла. З 2010 року зафіксовано понад 170 тисяч випадків насильства щодо дітей під час воєнних дій.
Лише у 2018 році встановлено понад 24 тисячі випадків насильницьких та жорстоких дій щодо дітей. Половина цих випадків – вбивства або травми внаслідок авіаударів чи дії протипіхотних чи мінометних мін.
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