15:52
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Каждый чиновник, который грабит народ, понесет ответственность, – Юлия Тимошенко

      24 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Бездарные руководители государства, которые грабят страну, ведут войну, после смены власти понесут за это ответственность.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Право на власть" на телеканале "1+1". Об этом говорится на сайте партии.

      Она отметила, что кроме главного врага – государства-агрессора Российской Федерации – Украину уничтожают изнутри.

      "Внутри страны войну против нас ведут бездарные, коррумпированные, абсолютно аморальные и беспринципные руководители государства, которые не считаются ни с войной, ни с тем ужасным состоянием, в котором живут люди. Они просто обогащаются. И они за это будут отвечать – буквально после того, как сменится власть", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      По убеждению Юлии Тимошенко, стране не придется ждать, когда "очередной президент посадит или не посадит троих-четырех своих друзей". Восстановление справедливости и наказание крупных коррупционеров обеспечит новая Конституция, которая демонтирует кланово-олигархическую систему и построит действительно демократическую страну.

      Нам нужно полагаться на систему, где генеральный прокурор больше не будет кумом, сватом, братом очередному президенту, и он же будет отвечать за посадку чиновников. Как такое возможно? Нам нужно, чтобы в новой Конституции и генеральный прокурор, и вообще прокуратура формировались независимо от политического класса, от президента, от Верховной Рады и правительства,
      – пояснила глава партии.

      По словам лидера "Батькивщины", необходимо установить полный контроль и ответственность над каждым чиновником и должностным лицом, которых "можно будет снять с должностей, если они не должным образом выполняют возложенные на них задачи".

      Именно это и предусматривает новая Конституция, которую по инициативе Юлии Тимошенко разработали лучшие в стране специалисты и общественные деятели. Проект Основного закона новый президент не тратя времени вынесет на всеукраинский референдум.

      "Новая Конституция предусматривает полную ликвидацию кланово-олигархической модели управления страной и переход на реальную демократию, где все ветви власти сбалансированы и подконтрольны", – подытожила лидер "Батькивщины".

      Теги: Юлия Тимошенко Новости политики Конституция Украина – Россия ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      сегодня , 15:30 Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      Віталій Шабунін 42
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 256
      Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      сегодня , 15:01 Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      Олексій Чибісов 551
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 13:30 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 5431
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сегодня , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 1238
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук