Каждый чиновник, который грабит народ, понесет ответственность, – Юлия Тимошенко
Бездарные руководители государства, которые грабят страну, ведут войну, после смены власти понесут за это ответственность.
Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Право на власть" на телеканале "1+1". Об этом говорится на сайте партии.
Она отметила, что кроме главного врага – государства-агрессора Российской Федерации – Украину уничтожают изнутри.
"Внутри страны войну против нас ведут бездарные, коррумпированные, абсолютно аморальные и беспринципные руководители государства, которые не считаются ни с войной, ни с тем ужасным состоянием, в котором живут люди. Они просто обогащаются. И они за это будут отвечать – буквально после того, как сменится власть", – подчеркнула лидер "Батькивщины".
По убеждению Юлии Тимошенко, стране не придется ждать, когда "очередной президент посадит или не посадит троих-четырех своих друзей". Восстановление справедливости и наказание крупных коррупционеров обеспечит новая Конституция, которая демонтирует кланово-олигархическую систему и построит действительно демократическую страну.
Нам нужно полагаться на систему, где генеральный прокурор больше не будет кумом, сватом, братом очередному президенту, и он же будет отвечать за посадку чиновников. Как такое возможно? Нам нужно, чтобы в новой Конституции и генеральный прокурор, и вообще прокуратура формировались независимо от политического класса, от президента, от Верховной Рады и правительства,
– пояснила глава партии.
По словам лидера "Батькивщины", необходимо установить полный контроль и ответственность над каждым чиновником и должностным лицом, которых "можно будет снять с должностей, если они не должным образом выполняют возложенные на них задачи".
Именно это и предусматривает новая Конституция, которую по инициативе Юлии Тимошенко разработали лучшие в стране специалисты и общественные деятели. Проект Основного закона новый президент не тратя времени вынесет на всеукраинский референдум.
"Новая Конституция предусматривает полную ликвидацию кланово-олигархической модели управления страной и переход на реальную демократию, где все ветви власти сбалансированы и подконтрольны", – подытожила лидер "Батькивщины".