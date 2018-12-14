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      Кожен посадовець, який грабує народ, понесе відповідальність, – Юлія Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Бездарні керівники держави, які грабують країну, що веде війну, після зміни влади понесуть за це відповідальність.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Про це йдеться на сайті партії. 

      Вона зауважила, що окрім головного ворога – держави-агресора Російської Федерації – Україну нищать зсередини.

      "Усередині країни війну проти нас ведуть бездарні, корумповані, абсолютно аморальні та безпринципні керівники держави, які не рахуються ні з війною, ні з тим жахливим станом, в якому живуть люди. Вони просто збагачуються. І вони за це будуть відповідати – буквально після того, як зміниться влада", – наголосила лідер "Батьківщини".

      На переконання Юлії Тимошенко, країні не доведеться чекати, коли "черговий президент посадить, або не посадить трьох-чотирьох своїх друзів". Відновлення справедливості та покарання найбільших корупціонерів забезпечить нова Конституція, яка демонтує кланово-олігархічну систему і побудує дійсно демократичну країну.

      Нам потрібно покладатися на систему, де генеральний прокурор більше не буде кумом, сватом, братом черговому президенту, і він же відповідатиме за посадку високопосадовців. Як таке можливо? Нам потрібно, щоб у новій Конституції і генеральний прокурор, і загалом прокуратура формувалися незалежно від політичного класу, від президента, від Верховної Ради та урядів,
      – пояснила голова партії.

      За словами лідера "Батьківщини", необхідно встановити повний контроль і відповідальність над кожним посадовцем та чиновником, яких "можна буде зняти з посад, якщо вони не належним чином виконують покладені на них завдання".

      Саме це і передбачає нова Конституція, яку за ініціативи Юлії Тимошенко розробили найкращі в країні фахівці та громадські діячі. Проект Основного закону новий президент без зволікань винесе на всеукраїнський референдум.

      "Нова Конституція передбачає повну ліквідацію кланово-олігархічної моделі управління країною і перехід на реальну демократію, де всі гілки влади збалансовані та підконтрольні", – підсумувала лідер "Батьківщини".

      Теги: Новини політики Україна – Росія Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Конституція
      Джерело: 24 Канал
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