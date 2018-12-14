Кожен посадовець, який грабує народ, понесе відповідальність, – Юлія Тимошенко

Бездарні керівники держави, які грабують країну, що веде війну, після зміни влади понесуть за це відповідальність.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Про це йдеться на сайті партії.

Вона зауважила, що окрім головного ворога – держави-агресора Російської Федерації – Україну нищать зсередини.

"Усередині країни війну проти нас ведуть бездарні, корумповані, абсолютно аморальні та безпринципні керівники держави, які не рахуються ні з війною, ні з тим жахливим станом, в якому живуть люди. Вони просто збагачуються. І вони за це будуть відповідати – буквально після того, як зміниться влада", – наголосила лідер "Батьківщини".

На переконання Юлії Тимошенко, країні не доведеться чекати, коли "черговий президент посадить, або не посадить трьох-чотирьох своїх друзів". Відновлення справедливості та покарання найбільших корупціонерів забезпечить нова Конституція, яка демонтує кланово-олігархічну систему і побудує дійсно демократичну країну.

Нам потрібно покладатися на систему, де генеральний прокурор більше не буде кумом, сватом, братом черговому президенту, і він же відповідатиме за посадку високопосадовців. Як таке можливо? Нам потрібно, щоб у новій Конституції і генеральний прокурор, і загалом прокуратура формувалися незалежно від політичного класу, від президента, від Верховної Ради та урядів,

– пояснила голова партії.

За словами лідера "Батьківщини", необхідно встановити повний контроль і відповідальність над кожним посадовцем та чиновником, яких "можна буде зняти з посад, якщо вони не належним чином виконують покладені на них завдання".

Саме це і передбачає нова Конституція, яку за ініціативи Юлії Тимошенко розробили найкращі в країні фахівці та громадські діячі. Проект Основного закону новий президент без зволікань винесе на всеукраїнський референдум.

"Нова Конституція передбачає повну ліквідацію кланово-олігархічної моделі управління країною і перехід на реальну демократію, де всі гілки влади збалансовані та підконтрольні", – підсумувала лідер "Батьківщини".