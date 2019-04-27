Каждый пятый россиянин мечтает об иммиграции: ошеломляющее исследование
По данным исследования социологической службы Gallup, Россия находится на грани масштабного демографического кризиса. Ведь 20% россиян хотят иммигрировать из своей страны. Это подтверждают и цифры: население РФ с 2013 года резко сократилось, а некоторые из тех, кто остался, не скрывают, что хотят иммигрировать.
По прогнозам ООН, население России к 2050 году сократится на 8%. Однако этот процесс может ускориться, свидетельствует опрос. Об этом сообщили в "Радио Свобода".
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Как заметили исследователи, с 2014 года процент трудоспособных россиян, которые хотели бы иммигрировать, вырос втрое – с 14% до 44% – для населения в возрасте от 15 до 29 лет. А среди людей в возрасте от 30 до 45 лет – с 7% до 22%.
Аналитики убеждают, что политика президента России Владимира Путина является одним из факторов, которые усиливают желание россиян эмигрировать. Однако, экономические условия также играют не меньшую роль в желании иммигрировать.
Владимир Путин
Среди тех, кто стремится уехать из страны, 40% переехали бы жить в страны ЕС, а еще 16% отдают предпочтение США. Даже увеличение рождаемости не изменит демографическую ситуацию, считают исследователи. По их мнению, вполне прогнозируемым является то, что Путин начнет предоставлять гражданство русскоязычным жителям Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.
Это огромное число. 44% россиян в возрасте от 15 до 29 лет хотят покинуть страну. И предпочитают переезд в Германию и США,
– подытожил директор Центра Байдена Майкл Карпентер.
К слову, президент РФ Владимир Путин ошеломил мир своим заявлением. Он сообщил, что РФ думает над предоставлением российского гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а и всем украинцам.