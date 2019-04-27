Каждый пятый россиянин мечтает об иммиграции: ошеломляющее исследование

По данным исследования социологической службы Gallup, Россия находится на грани масштабного демографического кризиса. Ведь 20% россиян хотят иммигрировать из своей страны. Это подтверждают и цифры: население РФ с 2013 года резко сократилось, а некоторые из тех, кто остался, не скрывают, что хотят иммигрировать.

По прогнозам ООН, население России к 2050 году сократится на 8%. Однако этот процесс может ускориться, свидетельствует опрос. Об этом сообщили в "Радио Свобода".

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Как заметили исследователи, с 2014 года процент трудоспособных россиян, которые хотели бы иммигрировать, вырос втрое – с 14% до 44% – для населения в возрасте от 15 до 29 лет. А среди людей в возрасте от 30 до 45 лет – с 7% до 22%.

Аналитики убеждают, что политика президента России Владимира Путина является одним из факторов, которые усиливают желание россиян эмигрировать. Однако, экономические условия также играют не меньшую роль в желании иммигрировать.