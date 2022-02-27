Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов утром 27 февраля. Он также отметил, что все органы исполнительной власти в столице. Госслужащие неустанно работают над организацией жесткого отпора вторжению кремлевских оккупантов.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ночь была горячей для оккупантов

В начале четвертого дня борьбы украинцев с вражеской ордой секретарь утешил. Ведь враг уже понес крайне большие потери как в живой силе, так и в технике.

День и ночь стали горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем ​​нашего Национального сопротивления мы крепнем,

– написал секретарь СНБО.

Он также добавил, что Украина непобедима. Ведь наша борьба с захватчиками базируется на единении всего народа.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала , чтобы оперативно узнавать важные новости.

Читайте полный текст сообщения Алексея Данилова: