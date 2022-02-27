Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов утром 27 февраля. Он также отметил, что все органы исполнительной власти в столице. Госслужащие неустанно работают над организацией жесткого отпора вторжению кремлевских оккупантов.
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Ночь была горячей для оккупантов
В начале четвертого дня борьбы украинцев с вражеской ордой секретарь утешил. Ведь враг уже понес крайне большие потери как в живой силе, так и в технике.
День и ночь стали горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем нашего Национального сопротивления мы крепнем,
– написал секретарь СНБО.
Он также добавил, что Украина непобедима. Ведь наша борьба с захватчиками базируется на единении всего народа.
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Читайте полный текст сообщения Алексея Данилова:
Четвертый день национального сопротивления. День и ночь стали горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Продолжаются тяжелые бои у Харькова, который враг хочет осаждать. На Юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования. Ночью в столице происходил "отстрел" вражеских ВРГ. Эта работа по зачистке территории Киева будет продолжаться и сегодня.
Президент Украины, Правительство, центральные органы исполнительной власти находятся в столице – работают над организацией отпора российскому вторжению.
Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем нашего Национального сопротивления мы крепнем!
Запад ввел смертельные для российской экономики санкции, набросив финансовую петлю на шею кремлевскому режиму, и начинает постепенно ее затягивать.
Все большее число стран присоединяются к оказанию помощи Украине.
Но самый главный наш ресурс – это сила Национального, действительно Всенародного сопротивления, опираясь на которое Украина непобедима.
Слава Украине!
Холодная ярость в бою за Правду, Победу и Свободу!