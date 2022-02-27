Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов зранку 27 лютого. Він теж наголосив на тому, що всі органи виконавчої влади в столиці. Держслужбовці невпинно працюють над організацією жорсткої відсічі вторгненню кремлівських окупантів.

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Ніч була гарячою для окупантів

На початку четвертого дня боротьби українців із ворожою ордою, секретар втішив. Адже ворог уже зазнав вкрай великих втрат як у живій силі, так і в техніці.

День і ніч видалися гарячими для російських окупантів у прямому сенсі. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали – з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо,

– написав секретар РНБО.

Він також додав, що Україна непереможна. Адже наша боротьба із загарбниками базується на єднанні всього народу.

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Читайте повний текст допису Олексія Данілова:

Четвертий день Національного спротиву. День і ніч видалися гарячими для російських окупантів у прямому сенсі. Ворог зазнав великих втрат як у живій силі, так і в техніці. Тривають важкі бої біля Харкова, який ворог хоче взяти в облогу. На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування. Уночі в столиці відбувався "відстріл" ворожих ДРГ. Ця робота щодо зачистки території Києва буде тривати й протягом сьогоднішнього дня.

Президент України, Уряд, центральні органи виконавчої влади знаходяться в столиці – працюють над організацією відсічі російському вторгненню.

Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо!

Захід увів смертельні для російської економіки санкції, накинувши фінансовий зашморг на шию кремлівському режиму, і починає поступово його затягувати.

Все більше країн приєднуються до надання допомоги Україні.

Але найголовніший наш ресурс - це сила Національного, справді Всенародного спротиву, спираючись на який Україна непереможна.

Слава Україні!

Холодна лють у бою за Правду, Перемогу і Свободу!