Во фракции "Слуга народа" считают, что для запуска работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года. Процесс также затянулся из-за коллизии правок.

Народный депутат и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий в подкасте УП "Кляті Питання" озвучил прогноз "Слуги народа" по срокам внедрения игорного бизнеса.

Ранее Рада разблокировала подписание закона о легализации игорного бизнеса

По мнению нардепа, выдача разрешений на работу игорного бизнеса до конца года – это супер-оптимистичный прогноз. Но все же для начала работы нового закона понадобится от 6 до 12 месяцев.

Хотя, как ни странно, уже сбрасывают где-то фото, что где-то в Одессе завозят игровые автоматы в казино. Настолько ждут закон, люди уже слишком оптимистично относятся к тому, когда он заработает,

– сказал Марьян Заблоцкий.

Почему возникла задержка

Закон не может вступить в действие, поскольку оказалась противоречие правок. В процессе голосования за поправки приняли две взаимоисключающие. В одной из норм написано, что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность учреждений азартных игр, а в другой правке – что этот орган определяет правительство (Налоговая или Минфин).

Что будет дальше

Из-за коллизии поправок закон не может вступить в силу. Поэтому президент может наложить вето на этот законопроект. В таком случае проект закона отправят на доработку.

Закон о легализации игорного бизнеса: главное

Законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса Верховная Рада приняла 14 июля. Легализация игорного бизнеса была одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского.

Что предусматривает закон