У фракції "Слуга народу" вважають, що для запуску роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року. Процес також затягнувся через колізію правок.

Народний депутат і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький у подкасті УП "Кляті Питання" озвучив прогноз "Слуги народу" щодо термінів впровадження грального бізнесу.

Раніше Рада розблокувала підписання закону про легалізацію грального бізнесу

На думку нардепа, видача дозволів на роботу грального бізнесу до кінця року – це супер-оптимістичний прогноз. Але все ж для початку роботи нового закону знадобиться від 6 до 12 місяців.



Хоча, як не дивно, вже скидають десь фото, що десь в Одесі завозять гральні автомати в казино. Настільки очікують закон, що люди вже надто оптимістично відносяться до того, коли він запрацює,

– сказав Мар'ян Заблоцький.



Чому виникла затримка

Закон не може вступити в дію, оскільки виявилась суперечність правок. У процесі голосування за правки прийняли дві взаємовиключні. В одній із норм написано, що є спеціальна комісія, яка регулює діяльність закладів азартних ігор, а в іншій правці – що цей орган визначає уряд (Податкова або Мінфін).

Що буде далі

Через колізію правок закон не може набути чинності. Через це президент може накласти вето на цей законопроєкт. У такому разі проєкт закону відправлять на допрацювання.

Закон про легалізацію грального бізнесу: головне

Законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу Верховна Рада ухвалила 14 липня. Легалізація ігрового бізнесу була однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського.

Що передбачає закон