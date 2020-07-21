Народні депутати не підтримала три проєкти постанов, що вимагали скасувати рішення про прийняття закону в цілому. Цим Рада розблокувала підписання закону про легалізацію грального бізнесу.

Автори проєктів постанов, що блокували підписання закону про гральний бізнес – група позафракційних депутатів на чолі з Новинським; ще один проєкт постанови зареєстрували раніше парламентарі "Батьківщини" на чолі з Тимошенко; третій був під авторством колишньої "слуги народу" Анни Скороход, пише 24 канал.

Раніше Тимошенко і Новинський заблокували законопроєкт про гральний бізнес

За кожен з цих проєктів постанов Рада голосувала окремо. Щоразу вони не набирали необхідних голосів, підтримували їх трохи більше 70 нардепів.

Відтак, тепер свій підпис під законом про легалізацію грального бізнесу може поставити спікер Разумков, а за ним і президент Володимир Зеленський.

Що передбачає закон