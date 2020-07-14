Тимошенко і Новинський заблокували законопроєкт про гральний бізнес
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання діяльності в організації та проведенні азартних ігор. Однак цього ж дня дві групи депатутів на чолі з Юлією Тимошенко і Вадимом Новинським заблокували підписання цього законопроєкту.
У парламенті зареєстрували дві нові постанови про скасування так званого закону, що легалізовує гральний бізнес. Відповідні картки документів з'явилися на сайті Верховної Ради.
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Авторами проєкту постанови №2285-д-П виступає народний депутат України Вадим Новинський і група безпартійних нардепів.
Проект №2285-д-П1 зареєструвала група депутатів фракції "Батьківщина" і безпартійних на чолі з Юлією Тимошенко. Тексти проєктів постанов поки не оприлюднені.
Голосування у другому читанні
14 липня відбувся розгляд законопроєкту №2285 у другому читанні. Більшістю голосів за нього проголосувала фракція "Слуги народу" – 224. Також підтримали його депутати з групи "Довіра", четверо парламентарів групи "За майбутнє" і двоє позафракційних обранців. Загалом – 248 нардепів.
Що передбачає законопроєкт
Найперше проєкт закону легалізує діяльність гральних закладів на території України, створює ефективні механізми їх регулювання та визначає, які саме заклади можуть існувати на території держави:
- гральні заклади казино;
- проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет;
- букмекерські пункти;
- ведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет;
- гральні автомати;
- лотереї;
- організація ігор в покер через мережу Інтернет.
Крім того, передбачено створення низки реєстрів, пов'язаних з гральним бізнесом:
- Реєстр організаторів букмекерської діяльності;
- Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів;
- Реєстр операторів лотерей;
- Реєстр організаторів гри в покер;
- Реєстр самообмеженних осіб.
Також проєкт закону передбачає державний нагляд за дотриманням правил діяльності ринку азартних ігор. Він здійснюватиметься шляхом:
- контролю за наявністю передбачених законом ліцензій;
- перевірки додержання ліцензійних умов;
- контролю за додержанням організаторами азартних ігор законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері азартних ігор.