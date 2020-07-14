Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання діяльності в організації та проведенні азартних ігор. Однак цього ж дня дві групи депатутів на чолі з Юлією Тимошенко і Вадимом Новинським заблокували підписання цього законопроєкту.

У парламенті зареєстрували дві нові постанови про скасування так званого закону, що легалізовує гральний бізнес. Відповідні картки документів з'явилися на сайті Верховної Ради.

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Авторами проєкту постанови №2285-д-П виступає народний депутат України Вадим Новинський і група безпартійних нардепів.

Проект №2285-д-П1 зареєструвала група депутатів фракції "Батьківщина" і безпартійних на чолі з Юлією Тимошенко. Тексти проєктів постанов поки не оприлюднені.

Голосування у другому читанні

14 липня відбувся розгляд законопроєкту №2285 у другому читанні. Більшістю голосів за нього проголосувала фракція "Слуги народу" – 224. Також підтримали його депутати з групи "Довіра", четверо парламентарів групи "За майбутнє" і двоє позафракційних обранців. Загалом – 248 нардепів.

Що передбачає законопроєкт

Найперше проєкт закону легалізує діяльність гральних закладів на території України, створює ефективні механізми їх регулювання та визначає, які саме заклади можуть існувати на території держави:

гральні заклади казино;

проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет;

букмекерські пункти;

ведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет;

гральні автомати;

лотереї;

організація ігор в покер через мережу Інтернет.

Крім того, передбачено створення низки реєстрів, пов'язаних з гральним бізнесом:

Реєстр організаторів букмекерської діяльності;

Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів;

Реєстр операторів лотерей;

Реєстр організаторів гри в покер;

Реєстр самообмеженних осіб.

Також проєкт закону передбачає державний нагляд за дотриманням правил діяльності ринку азартних ігор. Він здійснюватиметься шляхом:

контролю за наявністю передбачених законом ліцензій;

перевірки додержання ліцензійних умов;

контролю за додержанням організаторами азартних ігор законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері азартних ігор.