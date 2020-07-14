Тимошенко и Новинский заблокировали законопроект об игорном бизнесе
Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр. Однако в этот же день две группы депатутов во главе с Юлией Тимошенко и Вадимом Новинским заблокировали подписание этого законопроекта.
В парламенте зарегистрировали два новых постановления об отмене так называемого закона, легализующего игорный бизнес. Соответствующие карточки документов появились на сайте Верховной Рады.
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Авторами проекта постановления №2285-д-П выступает народный депутат Украины Вадим Новинский и группа беспартийных депутатов.
Проект №2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко. Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.
Голосование во втором чтении
14 июля состоялось рассмотрение законопроекта №2285 во втором чтении. Большинством голосов за него проголосовала фракция "Слуги народа" – 224. Также поддержавшие его депутаты из группы "Доверие", четверо парламентариев группы "За будущее" и двое внефракционных избранников. В общем – 248 нардепов.
Что предусматривает законопроект
В первую очередь проект закона легализует деятельность игорных заведений на территории Украины, создает эффективные механизмы их регулирования и определяет, какие именно заведения могут существовать на территории государства:
- игорные заведения казино;
- проведение азартных игр казино через сеть Интернет;
- букмекерские пункты;
- ведение букмекерской деятельности через сеть Интернет;
- игровые автоматы;
- лотереи;
- организация игр в покер через сеть Интернет.
Кроме того, предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом:
- Реестр организаторов букмекерской деятельности;
- Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов;
- Реестр операторов лотерей;
- Реестр организаторов игры в покер;
- Реестр самоограниченных лиц.
Также проект закона предусматривает государственный надзор за соблюдением правил деятельности рынка азартных игр. Он будет осуществляться путем:
- контроля за наличием предусмотренных законом лицензий;
- проверки соблюдения лицензионных условий;
- контроля за соблюдением организаторами азартных игр законодательства, стандартов и других нормативных документов в сфере азартных игр.
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