Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр. Однако в этот же день две группы депатутов во главе с Юлией Тимошенко и Вадимом Новинским заблокировали подписание этого законопроекта.

В парламенте зарегистрировали два новых постановления об отмене так называемого закона, легализующего игорный бизнес. Соответствующие карточки документов появились на сайте Верховной Рады.

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Авторами проекта постановления №2285-д-П выступает народный депутат Украины Вадим Новинский и группа беспартийных депутатов.

Проект №2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко. Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.

Голосование во втором чтении

14 июля состоялось рассмотрение законопроекта №2285 во втором чтении. Большинством голосов за него проголосовала фракция "Слуги народа" – 224. Также поддержавшие его депутаты из группы "Доверие", четверо парламентариев группы "За будущее" и двое внефракционных избранников. В общем – 248 нардепов.

Что предусматривает законопроект

В первую очередь проект закона легализует деятельность игорных заведений на территории Украины, создает эффективные механизмы их регулирования и определяет, какие именно заведения могут существовать на территории государства:

игорные заведения казино;

проведение азартных игр казино через сеть Интернет;

букмекерские пункты;

ведение букмекерской деятельности через сеть Интернет;

игровые автоматы;

лотереи;

организация игр в покер через сеть Интернет.

Кроме того, предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом:

Реестр организаторов букмекерской деятельности;

Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов;

Реестр операторов лотерей;

Реестр организаторов игры в покер;

Реестр самоограниченных лиц.

Также проект закона предусматривает государственный надзор за соблюдением правил деятельности рынка азартных игр. Он будет осуществляться путем:

контроля за наличием предусмотренных законом лицензий;

проверки соблюдения лицензионных условий;

контроля за соблюдением организаторами азартных игр законодательства, стандартов и других нормативных документов в сфере азартных игр.

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