Народные депутаты не поддержали три проекта постановлений, требовавших отменить решение о принятии закона в целом. Этим Рада разблокировала подписание закона о легализации игорного бизнеса.

Авторы проектов постановлений, что блокировали подписание закона об игорном бизнесе – группа внефракционных депутатов во главе с Новинским; еще один проект постановления зарегистрировали ранее депутаты "Батькивщины" во главе с Тимошенко; третий был под авторством бывшей "слуги народа" Анны Скороход, пишет 24 канал.

Ранее Тимошенко и Новинский заблокировали законопроект об игорном бизнесе

За каждый из этих объектов постановлений Рада голосовала отдельно. Каждый раз они не набирали необходимых голосов, поддерживали их чуть более 70 нардепов.

Следовательно, теперь свою подпись под законом о легализации игорного бизнеса может поставить спикер Разумков, а за ним и президент Владимир Зеленский.

Что предусматривает закон