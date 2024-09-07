Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские захватчики все чаще казнят украинских пленных

Аналитики Института изучения войны считают, что тенденция к убийствам украинских пленных со стороны России на разных участках фронта, свидетельствует о том, что они были разрешены, если не прямо одобрены, отдельными российскими командирами и поддерживались российскими полевыми командирами.

В пятницу, 6 сентября, телеканал CNN сообщил, что получил видеозаписи, на которых видно, как российские войска казнят украинских солдат, сдавшихся в плен, вблизи Покровска Донецкой области в конце августа 2024 года и Запорожской области в мае 2024 года.

Как отмечается, украинская оборонная разведка предоставила CNN расшифровки аудиоперехватов, сделанных во время казни в мае 2024 года, которые свидетельствуют, что российский командир отдал своим подчиненным приказ убивать украинских солдат, которые сдались в плен. Источники украинской разведки также предоставили изданию CNN список из 15 случаев казни российскими войсками украинских солдат, сдавшихся в плен, начиная с ноября 2023 года. Указывается, что большинство из них сопровождались видеозаписями с дронов или аудиоперехватами.

Генеральная прокуратура расследовала по меньшей мере 28 таких казней с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Источник в Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил CNN, что "схема" этих российских казней "свидетельствует о самодовольстве, если не о приказе не давать пощады", и что вместе они могут быть приравнены к преступлениям против человечности.