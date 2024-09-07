Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Росіяни могли розстріляти трьох українських полонених: Офіс генпрокурора почав розслідування

Російські загарбники дедалі частіше страчують українських полонених

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що тенденція до вбивств українських полонених з боку Росії на різних ділянках фронту, свідчить про те, що вони були дозволені, якщо не прямо схвалені, окремими російськими командирами та підтримувалися російськими польовими командирами.

У п'ятницю, 6 вересня, телеканал CNN повідомив, що отримав відеозаписи, на яких видно, як російські війська страчують українських солдатів, що здалися в полон, поблизу Покровська Донецької області наприкінці серпня 2024 року та Запорізької області у травні 2024 року.

Як зазначається, українська оборонна розвідка надала CNN розшифровки аудіоперехоплень, зроблених під час страти у травні 2024 року, які свідчать, що російський командир віддав своїм підлеглим наказ вбивати українських солдатів, які здалися в полон. Джерела української розвідки також надали виданню CNN список з 15 випадків страти російськими військами українських солдатів, які здалися в полон, починаючи з листопада 2023 року. Вказується, що більшість з них супроводжувалися відеозаписами з дронів або аудіоперехопленнями.

Генеральна прокуратура розслідувала щонайменше 28 таких страт з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Джерело в Організації Об'єднаних Націй (ООН) повідомило CNN, що "схема" цих російських страт "свідчить про самовдоволення, якщо не про наказ не давати помилування", і що разом вони можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.