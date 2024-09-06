Про це повідомили в Офісі генпрокурора. За попередньою інформацією, окупанти розстріляли українських захисників 27 серпня.

Важливо Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку

Офіс генпрокурора почав розслідування