На жаль, кожен день війни приносить нові звістки про воєнні злочини росіян. 3 вересня ворог ударив по Полтаві, 51 людина загинула, а поранено понад 270.

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Що відомо про розстріл українських бійців на Торецькому напрямку

Збройні сили Росії систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права. 3 вересня 2024 року в телеграм-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ українських військовослужбовців. У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину,

– навели дані прокурори.

Вони зауважили: умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Інформацію з російського телеграм-каналу перевіряють. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.