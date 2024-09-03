К сожалению, каждый день войны приносит новые известия о военных преступлениях россиян. 3 сентября враг ударил по Полтаве, 51 человек погиб, а ранены более 270.

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Что известно о расстреле украинских бойцов на Торецком направлении

Вооруженные силы России систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права. 3 сентября 2024 года в телеграм-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих. В сообщении говорится о том, как трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину,

– привели данные прокуроры.

Они отметили: умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Информацию из российского телеграм-канала проверяют. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.