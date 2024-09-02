Как оказалось, это сделал фигурант других расследований по российским военным преступлениям, которые проводятся в Украине. Более того, полковник, который отдал приказ о обстреле Харькова, имеет в этом городе родственников.

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Кто приказал убить 6 человек в Харькове

Итак, за массированными ударами КАБами стоит полковник 46-летний Алексей Геннадьевич Лобода. Этот мужчина возглавляет 47-й бомбардировочный авиационный полк 105 смешанной авиационной дивизии 6 армии ВВС и ПВО Западного ВС ВС России.

Аналитики уточняют, что оккупант настойчиво шифруется в сети, пытаясь скрыть правдивые данные о себе. Так же ведет себя и его жена – учительница английского языка по имени Евгения. Даже в соцсети "Одноклассники" женщина указывает ненастоящие имя и фамилию.

Напомним, что днем 30 августа захватчики нанесли несколько ударов управляемыми авиационными бомбами. Было попадание в 5 районах. Погибли 6 человек, среди них – 14-летняя девочка.

Один из снарядов разрушил 12-этажку. Пострадали почти сотня людей.