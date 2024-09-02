Як виявилося, це зробив фігурант інших розслідувань щодо російських воєнних злочинів, які провадяться в Україні. Ба більше, полковник, який віддав наказ про обстріл Харкова, має у цьому місті родичів.

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Хто наказав вбити 6 людей у Харкові

Отож, за масованими ударами КАБами стоїть полковник 46-річний Олексій Геннадійович Лобода. Цей чоловік очолює 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105 змішаної авіаційної дивізії 6 армії ВПС і ППО Західного ВР ВС Росії.

Аналітики уточнюють, що окупант наполегливо шифрується у мережі, намагаючись приховати правдиві дані про себе. Так само поводиться і його дружина – вчителька англійської мови на ім'я Євгенія. Навіть у соцмережі "Однокласнікі" жінка вказує несправжі ім'я та прізвище.

Нагадаємо, що вдень 30 серпня загарбники завдали кілька ударів керованими авіаційними бомбами. Було влучання у 5 районах. Загинули 6 людей, серед них – 14-річна дівчинка.

Один зі снарядів зруйнував 12-поверхівку. Постраждала майже сотня людей.