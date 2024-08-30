Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що одне влучання було у 12-поверховий будинок. На місці досі ліквідують пожежу.

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"Одне влучання – у кут 12-поверхівки. На місці досі ліквідують пожежу. Вигоріло 2 під’їзди. З 12 по 6 поверхи – продовжують шукати людей. Сподіваюсь, що вдасться. Бо є інформація, що на цих верхніх поверхах могли перебувати люди", – сказала вона.

Жертви – у вкрай важкому стані

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко заявив, що постраждали лише цивільні об’єкти. Відомо про 5 місць влучань. Це Слобідський, Індустріальний, Немишлянський, Київський райони. Постраждали лише цивільні об’єкти.

Усі цивільні об'єкти, усі приватні будинки по всіх локаціях, жодного військового об’єкту. Приватний багатоповерховий будинок тут, приватний будинок у Слобідському районі, спорткомплекс вищого навчального закладу у Київському районі,

– зазначив він.

Також було пряме влучання у парк на бульварі Юр'єва. У цей час там перебували діти. Там загинула дитина. Попередньо, дівчинка 13 – 14 років. Анна Черненко підкреслила, що дитина йшла неподалік дитячого майданчика, однак з авіабомб вдарила туди. Серед загиблих також є двоє чоловіків, жінка. Одна людина померла вже в лікарні, у неї були надважкі травми.

Жертви перебувають у важкому або у вкрай важкому стані. Це важкі уламкові поранення або ампутації. За їхнє життя зараз борються медики. Також багато звернень до медиків через шок, переляк, стрес.

"Хтось перебував у своїй квартирі. Я точно знаю, що один з чоловіків через удар вилетів з вікна та розбився", – повідомила кореспондентка.

На усіх місцях працюють ДСНС, поліція, волонтери. Людей, які перебувають поруч, які не мешкають у пошкоджених будинках, закликають розходитись, не стояти там. Адже є ризик, що може бути повторний удар.