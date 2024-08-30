Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також додав, що операція з порятунку ускладнюється і тим, що існує загроза руйнування будинку.

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У будинку, який атакувала Росія, є люди на верхніх поверхах

Синєгубов повідомив, що наразі вже відомо про 42 постраждалих та 5 загиблих внаслідок обстрілів Харкова. Наразі біля багатоповерхівки, яка постраждала внаслідок удару ворожої авіабомби, тривають пошуково-рятувальні роботи, адже на верхніх поверхах можуть бути люди.

На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди – щонайменше одна жінка,

– повідомив Синєгубов.

Втім, доступ до людей на верхніх поверхах – обмежений. Крім того, існує загроза руйнування будинку. Нині працівники ДСНС роблять усе можливе, щоб врятувати людей.

Відомо про щонайменше одну жінку, яка залишилася на останніх поверхах будинку. Синєгубов наголосив, що зараз вживаються усі заходи, щоб врятувати її.