Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он также добавил, что операция по спасению осложняется и тем, что существует угроза разрушения дома.

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В доме, который атаковала Россия, есть люди на верхних этажах

Синегубов сообщил, что сейчас уже известно о 42 пострадавших и 5 погибших в результате обстрелов Харькова. Сейчас возле многоэтажки, которая пострадала в результате удара вражеской авиабомбы, продолжаются поисково-спасательные работы, ведь на верхних этажах могут быть люди.

На верхних этажах дома, где было попадание, могут находиться люди – по меньшей мере одна женщина,

– сообщил Синегубов.

Впрочем, доступ к людям на верхних этажах – ограничен. Кроме того, существует угроза разрушения дома. Сейчас работники ГСЧС делают все возможное, чтобы спасти людей.

Известно по меньшей мере об одной женщине, которая осталась на последних этажах дома. Синегубов отметил, что сейчас принимаются все меры, чтобы спасти ее.