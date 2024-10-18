Имена трех из них стали известны журналистам "Слідство.Інфо". В то же время имена еще трех военных остаются неизвестными. В то же время ранее в сети звучали имена ответственных за преступление.

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Погибшие бойцы на позиции "Зенит"

Так. 16 февраля россияне обнародовали видео пяти погибших украинских военных на опорном пункте "Зенит", тела которых были свалены в воду. Родственники опознали трех военных, а именно Георгия Павлова, Андрея Дубицкого, Ивана Житника.

Я первая нашла тело мужчины. Через группы в Telegram писала, что ищу мужчину, описывала, какие есть тату на теле. Тело пришло в обмене 29.03.2024. Мне написала женщина, которая занимается телами, которая и основала группу поиска без вести пропавших и погибших,

– рассказывает жена Андрея Дубицкого Людмила.

Сразу после известия женщина написала об этом в чат с другими родными казненных на "Зените" бойцов. Все тела привезли в Киев.

Кроме Дубицкого, на видео был военный Георгий "Панда" Павлов. Его узнала мать Инна.

Екатерина, сестра бойца Ивана "Джанго" Житника, до последнего надеялась, что ее брата вылечат и обменяют. Однако на видео, опубликованном россиянами, она узнала тело брата по одежде и по бутылке с водой, которую он держал в руках, когда его вытащили из шахты.

В течение более чем полгода после трагедии удалось вернуть тела пятерых из шести военнопленных на подконтрольную Киеву территорию.