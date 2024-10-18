Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

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В Украину вернули тела павших защитников

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

18 октября удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов из Бахмутского направления, 45 тел защитников из Марьинского направления, 6 тел павших защитников на Угледарском направлении, 4 павших воина на Запорожском направлении, 7 тел защитников, в Луганском направлении.

Также удалось вернуть 1 тело из морга на территории России.

Павших Защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины,

– сообщили в Коордштабе.

Отдельную благодарность также выразили Международному комитету Красного Креста.

Теперь Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. После идентификации тела защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Справка. Впервые с начала полномасштабного вторжения России о возвращении тел погибших защитников стало известно в июне 2022 года, когда Украина и Россия провели обмен в формате "160 на 160".

В последний раз Украина проводила обмен телами погибших военных с Россией 14 июня 2024 года. Тогда по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников. Во время обмена удалось репатриировать тела 221 воевавших на Донецком направлении защитников, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитников из Луганского направления.