Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Во время подобного предварительного обмена ранее вернули тела 212 павших защитников.

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В Украину вернули тела погибших воинов

Так, удалось репатриировать тела 221 воевавших на Донецком направлении защитника, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитника из Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории России.