Великобритания поддерживает Украину в противостоянии с Россией. Это в очередной раз показали принц Уильям и его жена Кэтрин.

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В Украинском культурном центре волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь для пострадавших от войны украинцев.



Королевская семья поддерживает Украину / Фото с телеграммы ВР



Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский дом / Фото с телеграммы ВР



Волонтеры в Лондоне собирают помощь украинцам / Фото с телеграммы ВР

Королевская семья поддерживает Украину: последние новости

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