Где можно посмотреть презентацию книги

Уникальная книга описывает многообразие культур, которые сосуществуют на территории Украины. Трансляцию можно будет посмотреть в фейсбуке 15 ноября в 19:30 по ссылке.

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Презентация состоится при поддержке Киево-Могилянской бизнес-школы. На онлайн-мероприятии выступят авторы и дизайнеры книги, основатель Ukraїner, историки и другие гости, которые будут рассказывать о создании "Кем мы являемся? Национальные сообщества и коренные народы Украины".

Книга будет называться "Кем мы являемся?" и именно на этот вопрос Ukraїner попытается поискать ответы на ее страницах,

– пояснили в Ukrainer.

Все материалы для издания команда собирала в течение нескольких лет. Ukraїner исследовал более 30 национальных сообществ, проживающих на территории Украины.

Обратите внимание! В исследование попали как коренные народы Украины – украинцы, крымские татары, крымчаки и караимы, так и гагаузы, приазовские греки, австрийцы, ромы, евреи, чехи, кубинцы, нигерийцы и другие.



Один из разворотов новой книги Ukraїner / Фото Ukraїner

О чем новая книга Ukraїner?

Как рассказали в Ukraїner, книга "Кем мы являемся? Национальные сообщества и коренные народы Украины" рассказывает читателям познавательные истории о жизни, порой трагических причинах миграций, быте и культуре, ремесле и искусстве, интересных инициативах представителей различных национальных сообществ и коренных народов Украины.

Наши истории разные, но история – общая,

– убеждены в команде Ukraїner.

Первый тираж книги издали при поддержке Украинского культурного фонда. Издание распространяют среди национальных сообществ и волонтеров. Экземпляры получат также библиотеки и международные учреждения.

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Кроме того, следующий тираж книги выйдет в январе 2022 года. Собственный экземпляр книги "Кем мы являемся? Национальные сообщества и коренные народы Украины" можно уже заказать на сайте.