Де можна переглянути презентацію книги

Унікальна книга описує різноманіття культур, які співіснують на території України. Трансляцію можна буде переглянути у фейсбуці 15 листопада о 19:30 за посиланням.

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Презентація відбудеться за підтримки Києво-Могилянської бізнес-школи. На онлайн-заході виступатимуть автори та дизайнери книги, засник Ukraїner, історики та інші гості, які розповідатимуть про створення "Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України".

Книга матиме назву "Ким ми є?" і саме на це запитання Ukraїner спробує пошукати відповіді на її сторінках,

– пояснили в Ukrainer.

Усі матеріал для видання команда збирала протягом кількох років. Ukraїner дослідив більше ніж 30 національних спільнот, що мешкають на території України.

Зверніть увагу! У дослідження потрапили як корінні народи України – українці, кримські татари, кримчаки та караїми, так і гагаузи, приазовські греки, австрійці, роми, євреї, чехи, кубинці, нігерійці та інші.



Один з розворотів нової книги Ukraїner / Фото Ukraїner

Про що нова книга Ukraїner?

Як розповіли в Ukraїner, книга "Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України" розповідає читачам пізнавальні історії про життя, часом трагічні причини міграцій, побут та культуру, ремесла та мистецтво, цікаві ініціативи представників різних національних спільнот та корінних народів України.

Наші історії різні, але історія – спільна,

– переконані у команді Ukraїner.

Перший наклад книги видали за підтримки Українського культурного фонду. Видання розповсюджують серед національних спільнот та волонтерів. Примірники отримають також бібліотеки та міжнародні установи.

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Крім того, наступний наклад книги вийде у січні 2022 року. Власний примірник книги "Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України" можна уже замовити на сайті.