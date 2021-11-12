Також з'ясували взагалі, чи відома точна дата відліку сучасної української літератури. Разом вдивлялись в барокові раки літеральні, читали анекдоти про Чорнобиль, вслухалися в звучання кордоцентризму та вчитувалися в рядки українського інтелектуального роману.

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Автор статті про літературу – Олександр Михед, а сценарист – Максим Щербина. До експертної ради з історії літератури увійшли:

Тамара Гундорова;

Ігор Ісіченко;

Елеонора Соловей;

Олена Галета;

Ярина Цимбал.

Результат їхньої співпраці — це спроба поглянути на історію української літератури очима людини, яка хотіла б відкрити для себе цей поки ще незвіданий світ.

Це розмова про прикметні явища й постаті, які можуть зацікавити ширше коло читачів і читачок, або ж під новим кутом побачити те, що здавалося знайомим.

Це не хронологічний виклад, не канонічний перелік непроминальних згадок. Радше зшита зі строкатих клаптиків оповідь або ж путівник місцями, які можна відвідати в цьому світі.

Коли починаєш роботу над таким текстом, очевидно, розумієш – неможливо охопити все. Я відштовхнувся від питання: що було б цікаво людині, яка ніби і відкрита до знайомства з українською літературою, але і не мала такої нагоди (шкільний досвід у цьому випадку стоїть радше на заваді, ніж допомагає),

– розповів Олександр Михед.

Автор статті про літературу, письменник, куратор мистецьких проєктів, літературознавець, член Українського ПЕН Михед зауважив, що основним інструментом став пошук історій.

"Пригоди ідей. Переливання давніших історій у сучасність. Ще одна складова – пошук паралелей із сучасністю та спроба час від часу жартувати, пам'ятаючи що умовний читач або читачка, крім нових знань, прагнуть і емоцій", – поділився він.

Що таке українська література: дивіться відео

Що таке українська література? Чи відома точна дата, з якої починається її відлік? Як на її формування впливали численні заборони? Без яких постатей українську літературу неможливо уявити? Відповіді на ці питання спробували пояснити Ukraїner та Український ПЕН.

Нагадаємо! Раніше Ukraїner та Український ПЕН представили експлейнер про історію мови.

"Відеоексплейнер про мову має вже понад 100 тисяч переглядів та дуже багато коментарів школярів. Наприклад: "Хто з 8-Б, поставте лайк!".

Про нашу презентацію написав переможець премії Global Teacher Prize Ukraine. Тобто це продукт, який вже шириться в освітньому колі і це та ціль, яку ми зокрема перед ним ставили", – сказав засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

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За його словами, наступним пояснювачем стане експлейнер про "Щедрик" і про те, як він став Carol of the Bells. Серія експлейнерів про українську мову та літературу виходить за підтримки Українського культурного фонду.