Прем'єра відеоексплейнера в мережі відбулася 28 жовтня. Член експертної ради, Українського ПЕН, журналіст, телеведучий та письменник Юрій Макаров прокоментував її так: "Гірке відчуття, що це не сталось 30 років, тому що таких продуктів не є десятки чи сотні".
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Чому експлейнер вартий уваги
Пів року автори спільно з експертною радою опрацьовували факти та обирали найвлучніші формулювання.
Усе для того, аби коротко та доступно розповісти про те, що відбувалося з українською мовою від початку її існування та як вона сформувалася такою, якою ми послуговуємося тепер.
Відеоексплейнер про історію української мови: дивіться відео
До експертної ради з історії мови увійшли: Юрій Макаров, Іван Андрусяк, Лідія Гнатюк, Володимир Кулик та Надія Кісс.
"У цьому відео та статті ми намагалися показати й історію, й сучасний стан: ми говоримо про сленг, про діалекти про неологізми, про те, як повертаються старі слова. Звісно, я не науковець, а популяризатор науки, тож розбиратися в усіх цих шарах допомагали експерти", – розповіла співавторка, письменниця, редакторка та членкиня Українського ПЕН Анастасія Левкова.
Другим співавтором експлейнера про мову є письменник, перекладач і один із співтворців ютуб-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець.
Тепер можна пройти експрес-курс історії української мови за ті пів години, які у вас займе читання нашого експлейнера. А ще Максим Щербина із Настею Левковою перетворили цей величезний текст на сценарій 17-хвилинного відео, яке мені випало озвучити,
– розповів він.
Пояснювальний текст та відео мають переклад англійською та надалі будуть представлені усіма 12 мовними версіями Ukraїner.
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"Ми представили детальний експлейнер про те, що таке українська мова, демаркацію різних явищ, що стосуються України, які є нашим національним надбанням і символами. Надзвичайно важливо проводити ці демаркаційні лінії в умовах інформаційної війни і давати підгрунтя тому, що таке Україна", – заявив засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.
Як він зауважив, ці експлейнери роблять для широкої аудиторії максимально зрозумілими й намагають також "цілитись" на молодшу аудиторію.
Доволі складні речі пояснюють в медійній стислій популярній формі не лише для розуміння всередині, але й для публічної культурної дипломатії назовні.
Ukraїner та Український ПЕН представили експлейнер / Фото Ukraїner
За словами Богдана Логвиненка, у новому форматі пояснювальних відео й текстів автори продовжать стисло розповідати про суть різноманітних найяскравіших явищ з історії України.
Презентація експлейнера про походження та розвиток української літератури за участі авторів та експертів відбудеться в Українському кризовому медіа-центрі 11 листопада о 13:00.
Серія експлейнерів про українську мову та літературу виходить за підтримки Українського культурного фонду.