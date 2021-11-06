Премьера видеоэксплейнера в сети состоялась 28 октября. Член экспертного совета, Украинского ПЕН, журналист, телеведущий и писатель Юрий Макаров прокомментировал ее так: "Горькое ощущение, что это не произошло 30 лет, потому что таких продуктов нет десятки или сотни".

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Почему эксплейнер достоин внимания

Полгода авторы совместно с экспертным советом обрабатывали факты и выбирали самые меткие формулировки.

Все для того, чтобы кратко и доступно рассказать о том, что происходило с украинским языком с начала его существования и как он сформировался таким, каким мы пользуемся теперь.

Видеоэксплейнер об истории украинского языка: смотрите видео



В экспертный совет по истории языка вошли: Юрий Макаров, Иван Андрусяк, Лидия Гнатюк, Владимир Кулик и Надежда Кисс.

"В этом видеоролике и статье мы пытались показать и историю, и современное состояние: мы говорим о сленге, о диалектах, о неологизмах, о том, как возвращаются старые слова. Конечно, я не ученый, а популяризатор науки, поэтому разбираться во всех этих слоях помогали эксперты", – рассказала соавтор, писательница, редактор и член Украинского ПЕН Анастасия Левкова.

Вторым соавтором эксплейнера о языке является писатель, переводчик и один из сотворцов ютуб-канала "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец.

Теперь можно пройти экспресс-курс истории украинского языка за те полчаса, которые у вас займет чтение нашего эксплейнера. А еще Максим Щербина с Настей Левковой превратили этот огромный текст в сценарий 17-минутного видео, которое мне выпало озвучить,

– рассказал он.

Пояснительный текст и видео имеют перевод на английский и в дальнейшем будут представлены во всех 12 языковых версиях Ukraїner.

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"Мы представили детальный эксплейнер о том, что такое украинский язык, демаркацию различных явлений, касающихся Украины, которые являются нашим национальным достоянием и символами. Чрезвычайно важно проводить эти демаркационные линии в условиях информационной войны и давать почву тому, что такое Украина", – заявил основатель Ukraїner Богдан Логвиненко.

Как он отметил, эти эксплейнеры делают для широкой аудитории максимально понятными и пытаются также "целиться" на младшую аудиторию.

Довольно сложные вещи объясняют в медийной сжатой популярной форме не только для понимания внутри, но и для публичной и культурной дипломатии снаружи.



Ukraїner и Украинский ПЕН представили эксплейнер / Фото Ukraїner

По словам Богдана Логвиненко, в новом формате пояснительных видео и текстов авторы продолжат кратко рассказывать о сути различных самых ярких явлений из истории Украины.

Обратите внимание! Уже 11 ноября на ютуб-канале Ukraїner состоится премьера второго пояснительного видео – о происхождении и развитии украинской литературы, а накануне на сайте будет представлен текстовый формат.

Презентация эксплейнера о происхождении и развитии украинской литературы при участии авторов и экспертов состоится в Украинском кризисном медиа-центре 11 ноября в 13:00.

Серия эксплейнеров об украинском языке и литературе выходит при поддержке Украинского культурного фонда.