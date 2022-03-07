Позорные действия оккупантов не стремятся достичь никакой военной цели. Единственная цель – наибольшая разруха и число жертв среди мирного населения.

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Обстрел хлебозавода и церкви

Президент Украины в вечернем обращении подчеркнул варварские действия оккупантов. Он не понимает, как можно опуститься до такой подлости.

Сегодня в Макарове в Киевской области они обстреляли хлебозавод. Зачем? Старый хлебзавод. Просто вдумайтесь. Кем нужно быть, чтобы такое делать? Разрушили церковь Рождества Пресвятой Богородицы Житомирской области, построенную в 1862 году. Это изверги,

– сказал президент Украины.

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