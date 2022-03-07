Ганебні дії окупантів не мають на меті досягнути жодної військової цілі. Єдина мета – якнайбільша розруха та кількість жертв серед мирного населення.

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Обстріл хлібзаводу та церкви

Президент України у вечірньому зверненні підкреслив варварські дії окупантів. Він не розуміє, як можна опуститися до такої підлості.

Сьогодні у Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого? Старий хлібзавод. Просто вдумайтесь. Ким треба бути, щоб таке робити? Зруйнували церкву Різдва Пресвятої Богородиці на Житомирщині, побудовану у 1862 році. Це нелюди,

– сказав президент України.

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