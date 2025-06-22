Подполковник ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире 24 Канала отметил, что россияне бросают свои войска в бой без надлежащей подготовки. Сейчас они пытаются воспользоваться именно летним периодом и благоприятными погодными условиями.

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Как Россия привлекает новобранцев в армию

"Сказать, что это кульминация, – сложно. Но ресурсы у них есть. Они привлекают много так называемых "гастарбайтеров", которые приезжают в Россию на заработки. Против многих из них открывают уголовные дела по различным статьям – и уже после этого начинают их принуждать к службе в армии", – сказал Сергей Цехоцкий.

Он добавил, что большинство пленных, которых Украине удается захватить, объясняют свое участие в войне не идеологическими убеждениями, а проблемами с законом или недостатком денег. То есть таких идейных, убежденных в "великой миссии", как это было в начале войны, сегодня становится все меньше.

Все меньше тех, кто верит во Владимира Путина и его идеи. Тем более, когда они видят реальную ситуацию на фронте – отношение командиров к подчиненным, недостаток подготовки, массовые потери. Поэтому патриотического запала у них почти не осталось.

Враг теряет силы, не достигая результатов. Но если говорить о Покровском направлении, то и Президент недавно подтвердил: для Путина это один из приоритетов. Туда враг бросает максимум ресурсов – артиллерию, штурмовые подразделения, личный состав,

– отметил Цехоцкий.

Он добавил, что на Покровском направлении наблюдается больше всего бездумного использования живой силы, несмотря на значительные потери. Примерно треть всех боевых столкновений приходится именно на это направление.

Враг подвозит солдат к передовой – и бросает

Россияне постоянно подбрасывают новые подкрепления.

Эти войска слабо подготовлены – часто просто из учебного центра, несколько раз стреляли из автомата – и сразу в бой. Но они все равно представляют угрозу, и для их нейтрализации мы вынуждены тратить ресурсы,

– подчеркнул подполковник.

Он также отметил, что сейчас бои продолжаются, и враг пытается действовать максимально активно именно в летний период, ведя боевые действия почти круглосуточно.

В итоге Цехоцкий заметил, что большинство перемещений врага – это подвоз личного состава ближе к передовой, где их высаживают и отправляют в пешие штурмы.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите по карте

Обстрелы ведутся преимущественно с закрытых позиций. Однако благодаря наличию различных типов БпЛА, ВСУ внимательно отслеживают передвижения противника, обнаруживают укрытия и наносят удары еще до того, как он выходит на боевые рубежи.