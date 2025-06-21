Об этом говорится в отчете ISW за 20 июня, передает 24 Канал. Ранее страна-агрессор оправдывала свое наступление на север Харьковской области попыткой защитить Белгород от украинских обстрелов.

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Для чего России "буферные зоны"

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что российские войска "оказываются" на территориях за пределами четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала, в соответствии с "логикой военных действий". Более того, он вспомнил поговорку: "Там, где ступает нога российского солдата – то наше".

Диктатор не исключил возможности захвата города Сумы, хотя и утверждал, что пока Россия не преследует такой цели. Напомним, свои действия на севере Сумской области Россия оправдывает созданием "буферной зоны" из-за угрозы обстрелов приграничья.

Накануне главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник рассказал пропагандистам, что "буферная зона" должна иметь глубину 20 – 30 километров, чтобы защитить оккупированную Луганскую область от ударов украинских оптоволоконных БпЛА.

В то же время первый заместитель председателя комитета по обороне госдумы России Алексей Журавлев призвал создать "буферную зону" в Днепропетровской области вплоть до реки Днепр, чтобы якобы защитить оккупированную Донецкую область от ударов HIMARS.

Предусмотренные Пасечником и Журавлевым "буферные зоны" будут распространяться на восточную Харьковщину и Днепропетровщину – две области, которые Россия еще не аннексировала незаконно,

– считают в Институте изучения войны.

Подобные призывы российских официальных лиц по захвату города Сумы и взятия под контроль реки Днепр являются предпосылкой для расширения территориальных амбиций агрессора.

Напомним, в июне количество атак и штурмов россиян на Юге Украины выросло на треть, а ракетных ударов – на 50%. Россия наращивает количество подразделений и активизирует удары на глубину 5 – 7 километров, в частности на Гуляйпольском направлении.