Общая численность армии России на юге существенно не изменилась, однако возросло количество штурмовых групп. Об этом сообщил представитель Сил обороны Владислав Волошин в комментарии Укринформу, передает 24 Канал.

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На фронт выводят новые штурмовые группы

По словам представителя Сил обороны, в июне 2025 года количество боевых столкновений увеличилось на 33%. В то же время количество ракетных ударов на 50% больше прошлого месяца. Также возросло количество атак дронами-камикадзе.

Как передает издание, ежедневно оккупанты наносят в среднем 700-710 ударов дронами. Наибольшее количество из которых на Запорожском и Херсонском направлениях.

Те подразделения, которые до этого находились в учебных центрах и полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях, сейчас подтянули ближе к линии боевого столкновения,

– сообщили в Силах обороны.

По словам Волошина, обе стороны наносят удары на глубину 5-7 км в так называемой "мертвой зоне". В частности, противник активизировался на Гуляйпольском направлении. Также они используют различные способы для прорыва в направлении Малиновки.

К слову, за минувшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений. Интенсивно враг атаковал на Покровском, Новопавловском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Подробнее о ситуации на фронте по ссылке.

