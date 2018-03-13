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Кем является самый молодой паралимпийский спортсмен, выигравший золото

23:55, 13 марта 119 Читати новину українською

Самым молодым спортсменом сборной Украины на Паралимпиаде-2018, который повезет домой золото, стал Тарас Радь, ему 18 лет. А пять лет назад он потерял ногу. Однако, подросток с невероятной силой воли не сломался и начал активно заниматься спортом. Попробовал себя в разных видах, пока не понял – биатлон – это его.

У Тараса аж 28 его спортивных наград с различных чемпионатов. Последнюю он выиграл на Паралимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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У него большая семья — двое братьев Назар и Павел и родители. Папа говорит: все трое любят спорт. И для них он даже смастерил тренажеры.

Когда Тарасу было 13, он случайно перерезал мышцу на ноге.

Надеялись, что только сшили мышцу и все будет хорошо. Но плохо была промыта рана и пошло загноение. И когда мы обратились в Киев, в "Охматдет", то время было утрачено и через 5 дней ампутировали нам ногу,
— сказала мать чемпиона Наталья.

Однако подросток не сломался, активно занимался спортом, сначала играл в настольный теннис, а затем ушел в учебный центр для людей с инвалидностью. Попробовал себя в разных видах спорта, но больше всего по душе пришелся лыжный спорт и биатлон. Уже через год тренировок Тарас начал ездить на Всеукраинские и Международные соревнования.

"С 16-ти лет он уже начал первые свои международные старты. В 16 лет обычно результаты его были невелики, не показательны, это 7-8 место. А уже буквально в 17 лет Тарас на кубках мира и чемпионатах мира был и чемпионом", — прокомментировал тренер Тараса Радя Виктор Федорчак.

Тарас Радь вместе с украинской сборной вернется в Украину 18 марта. В Тернополе уже готовятся встречать чемпиона.

Напомним, что Зимняя Паралимпиада-2018 началась в Пхенчхане 9 марта и продлится до 18 марта. Медальный зачет соревнований и на каком месте Украина — смотрите на сайте "24".

Теги: Новости Украины Тернополь Паралимпиада-2018 Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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