Ким є наймолодший паралімпійський спортсмен, який виграв золото

Наймолодшим спортсменом збірної України на Паралімпіаді-2018, який повезе додому золото, став Тарас Радь, йому 18 років. А п'ять років тому він втратив ногу. Однак, підліток з неймовірною силою волі не зламався і почав активно займатися спортом. Спробував себе у різних видах, доки не зрозумів – біатлон – це його.

У Тараса аж 28 його спортивних нагород з різних чемпіонатів. Останню він виграв на Паралімпійських іграх 2018 у південнокорейському Пхьончхані.

У нього велика сім'я – двоє братів Назар і Павло і батьки. Тато розповідає: всі троє люблять спорт. І для них він навіть змайстрував тренажери.



Коли Тарасу було 13, він випадково перерізав м'яз на нозі.

Мали надію, що лише зшили м'яз і все буде добре. Але погано була промита рана і пішло загноєння. І коли ми вже звернулися в Київ, в "Охматдит", то час була втрачено і через 5 днів ампутували нам ногу,

– сказала мати чемпіона Наталія.

Однак підліток не зламався, активно займався спортом, спершу грав у настільний теніс, а потім пішов у навчальний центр для людей з інвалідністю. Спробував себе у різних видах спорту, але найбільше до душі припав лижний спорт і біатлон. Вже за рік тренувань Тарас почав їздити на Всеукраїнські та Міжнародні змагання.



"З 16-ти років він вже почав перші свої міжнародні старти. В 16 років звичайно результати його були невеликі, не показові, це 7-8 місце. А вже буквально в 17 років Тарас на кубках світу і чемпіонатах світу був і чемпіоном", – прокоментував тренер Тараса Радя Віктор Федорчак.



Тарас Радь разом з українською збірною повернеться в Україну 18 березня. В Тернополі вже готуються зустрічати чемпіона.

Нагадаємо, що Зимова Паралімпіада-2018 розпочалася у Пхьончхані 9 березня і триватиме до 18 березня. Медальний залік змагань і на якомі місці Україна – дивіться на сайті "24".