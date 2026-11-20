Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Что видно на спутниковом снимке Керченского моста?

Спутниковый снимок был сделан компанией Planet Labs 19 ноября. На нем зафиксированы повреждения железнодорожной части моста через Керченский пролив. В частности, разрушения заметны как минимум на трех участках, один из которых расположен возле крепления последней уцелевшей арки моста.

В результате удара в ночь на 19 ноября железнодорожное движение по Керченскому мосту вновь приостановили. До этого его ненадолго возобновили после второй атаки. Однако уже в 16:00 по местному времени поезда снова начали курсировать по одному из железнодорожных путей.

Что известно об ударах по Керченскому мосту?

16 ноября Украина нанесла удар по Керченскому мосту. В результате атаки были повреждены конструкции переправы, в частности арки железнодорожной части, а движение транспорта временно ограничили.

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17 ноября по мосту нанесли повторный удар. В сети появились кадры повреждений автомобильной части: часть конструкции обрушилась в воду.

В ночь на 19 ноября Силы обороны провели атаку на железнодорожную часть переправы. После этого движение поездов вновь остановили. Впоследствии Россия сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения.