Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Що видно на супутниковому знімку Керченського мосту?

Супутникове фото зробила компанія Planet Labs 19 листопада. На ньому зафіксовано пошкодження залізничної частини мосту через Керченську протоку. Зокрема, руйнування помітні щонайменше на трьох ділянках, одна з яких розташована біля кріплення останньої вцілілої арки мосту.

Унаслідок удару в ніч на 19 листопада залізничний рух Керченським мостом знову зупинили. Перед цим його ненадовго відновили після другої атаки. Однак уже о 16:00 за місцевим часом поїзди знову почали курсувати однією із залізничних колій.

Що відомо про удари по Керченському мосту?

16 листопада Україна завдала удару по Керченському мосту. Унаслідок атаки були пошкоджені конструкції переправи, зокрема арки залізничної частини, а рух транспорту тимчасово обмежували.

17 листопада по мосту завдали повторного удару. У мережі з'явилися кадри пошкоджень автомобільної частини: частина конструкції обвалилася у воду.

У ніч на 19 листопада Сили оборони атакували залізничну частину переправи. Після цього рух поїздів знову зупинили. Згодом Росія повідомила про відновлення залізничного сполучення.