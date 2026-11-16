Україна вдарила по Кримському мосту

Вранці гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про удар українських сил по Кримському мосту.

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Що відомо про нову атаку на Кримський міст?

За словами ставленника Кремля, у зв'язку із атакою рух мостом для транспорту закрили. Орієнтовно обмеження діятимуть до середини дня.

Для поїздок між Кримом і Кубанню окупаційна влада пропонує пересісти на пороми між Керчю і портом "Кавказ".

Наразі представники окупаційної адміністрації не оприлюднювали додаткових деталей щодо ступеня можливих руйнувань дорожнього полотна чи опор.

Водночас у мережі пишуть, що було атаковано одну з арок судноплавного прольоту мосту.

Пропагандистські канали також вказують, що бойова частина одного з дронів впала на праву арку з боку Криму. Від удару арку візуально повело приблизно на 15 градусів.

Крім того, вони зазначають, що близько 2000 машин застрягли в чергах біля Кримського мосту по обидва боки після атаки.

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Ситуація перед Кримським мостом: дивіться відео

Ще до того, як з'явилася заява Аксьонова моніторингові канали повідомляли про атаку на міст.

Мешканці півострова розповідали про щонайменше 10 прильотів по мосту упродовж 2 – 3 хвилин.

Жителі окупованого Криму підтверджують атаку на міст / Фото з телеграму Supernova+

Нагадаємо, Україна тричі офіційно брала на себе відповідальність за атаки на Кримський міст після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У 2022 та 2023 роках удари пошкодили автомобільну й залізничну частини переправи, а в червні 2025-го СБУ провела підводну операцію із застосуванням вибухівки.

Міст завдовжки близько 19 кілометрів з'єднує окупований Крим із Краснодарським краєм Росії. Він має стратегічне значення для російської армії, оскільки використовується для перекидання військових, техніки, пального та боєприпасів.