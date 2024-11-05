Ожидается, что мероприятие в Баку посетят до 100 тысяч лидеров из 190 стран мира. Kernel впервые присоединился к экспозиции национального павильона, где продемонстрирует наработки украинского агробизнеса в направлении внедрения устойчивых практик на каждом этапе производственной цепочки – от фарминга до производства конечного продукта.

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Подходы компании включают Data Science и инновации в планировании точных технологий земледелия, регенеративные операции на полях и низкоуглеродную переработку семян подсолнечника.

Сочетая опыт украинских аграриев с инновационными технологиями, Kernel обеспечивает высокую эффективность производственных процессов, заботясь о сохранении здоровья почв и биоразнообразия.

В частности, на стенде агробизнеса в павильоне Украины посетители Конференции смогут оценить урожайность подсолнечника, воспользовавшись приложением Scouting – собственной разработке Kernel.



Kernel стал партнером павильона Украины на COP29 / Фото Kernel

"Благодаря своим уникальным агроклиматическим условиям, плодородным почвам, а также глубоким знаниям в ведении сельского хозяйства, Украина имеет огромный ресурс для обеспечения не только глобальной продовольственной безопасности, но и экологического равновесия. Несмотря на все вызовы военного времени, внедрение климатических инициатив в Украине и соблюдение бизнесом принципов устойчивого развития остается одной из важных составляющих стабильности сегодня, включая евроинтеграционные процессы, а в будущем – определяющим фактором привлечения инвестиций в восстановление", – комментирует Екатерина Спивакова, директор по коммуникациям и взаимодействию с правительством Kernel.



Мероприятие в Баку посетят до 100 тысяч лидеров из 190 стран мира / Фото Kernel

Кроме экспозиции, в рамках Конференции Kernel 18 ноября проведет дискуссионные панели на актуальные темы: о роли агросектора Украины в глобальной климатической повестке, влияние украинской агроиндустрии на евроинтеграционные процессы, а также об инновациях для развития низкоуглеродного сельского хозяйства. Участниками дискуссий станут международные и украинские эксперты, представители правительства и Еврокомиссии.

Главная цель нашего присутствия в Павильоне Украины на СОР29 – это продемонстрировать ключевым стейкхолдерам на международной климатической арене, что украинский агросектор – инновационный, низкоуглеродный и надежный партнер в достижении глобальных целей Парижского соглашения,

– отмечает Марта Трофимова, руководитель направления устойчивого развития Kernel.



СОР29 будет проходить с 11 по 22 ноября / Фото Kernel

Дискуссионные панели Kernel состоятся в павильоне Украины 18 ноября. Подробная информация о панелях, ее участников, а также о постоянных практиках Kernel представлена на сайте компании.