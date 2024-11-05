Kernel став партнером павільйону України на COP29 – Міжнародній кліматичній конференції ООН 2024

Очікується, що захід в Баку відвідають до 100 тисяч лідерів зі 190 країн світу. Kernel вперше доєднався до експозиції національного павільйону, де продемонструє напрацювання українського агробізнесу у напрямку впровадження сталих практик на кожному етапі виробничого ланцюжка – від фармінгу до виробництва кінцевого продукту.

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Підходи компанії включають Data Science та інновації в плануванні точних технологій землеробства, регенеративні операції на полях і низьковуглецеву переробку соняшникового насіння.

Поєднуючи досвід українських аграріїв з інноваційними технологіями, Kernel забезпечує найвищу ефективність виробничих процесів, дбаючи про збереження здоров'я ґрунтів та біорізноманіття.

Зокрема, на стенді агробізнесу у павільйоні України відвідувачі Конференції зможуть оцінити врожайність соняшника, скориставшись додатком Scouting – власній розробці Kernel.



Kernel став партнером павільйону України на COP29 / Фото Kernel

"Завдяки своїм унікальним агрокліматичним умовам, родючим ґрунтам, а також глибоким знанням у веденні сільського господарства, Україна має величезний ресурс для забезпечення не лише глобальної продовольчої безпеки, а й екологічної рівноваги. Попри всі виклики воєнного часу, впровадження кліматичних ініціатив в Україні та дотримання бізнесом принципів сталого розвитку залишається однією із важливих складових стабільності сьогодні, включно зі євроінтеграційними процесами, а в майбутньому – визначальним фактором залучення інвестицій у відбудову", – коментує Катерина Співакова, директор з комунікацій та взаємодії з урядом Kernel.



Захід в Баку відвідають до 100 тисяч лідерів зі 190 країн світу / Фото Kernel

Окрім експозиції, у рамках Конференції Kernel 18 листопада проведе дискусійні панелі на актуальні теми: про роль агросектора України в глобальній кліматичній повістці, вплив української агроіндустрії на євроінтеграційні процеси, а також про інновації для розвитку низьковуглецевого сільського господарства. Учасниками дискусій стануть міжнародні та українські експерти, представники уряду та Єврокомісії.

Головна мета нашої присутності в Павільйоні України на СОР29 – це продемонструвати ключовим стейкхолдерам на міжнародній кліматичній арені, що український агросектор – інновативний, низьковуглецевий та надійний партнер в досягненні глобальних цілей Паризької угоди,

– зазначає Марта Трофімова, керівниця напрямку сталого розвитку Kernel.



СОР29 відбуватиметься з 11 по 22 листопада / Фото Kernel

Дискусійні панелі Kernel відбудуться в павільйоні України 18 листопада. Детальна інформація про панелі, її учасників, а також про сталі практики Kernel представлена на сайті компанії.