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      Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии "Доверяй делам"

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      Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии "Доверяй делам"
      Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии "Доверяй делам" / Espreso.tv

      Во Дворце спорта Харькова прошел первый этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" – так называемой партии мэров с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. В ходе съезда делегаты единогласно избрали Кернеса главой партии "Доверяй людям".

      Новоизбранный глава политсилы предложил делегатам избрать сопредседателем партии Труханова. Это предложение поставили на голосование, и делегаты тоже единогласно поддержали его.

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      В своих выступлениях Кернес и Труханов задекларировали ряд важных моментов: приведение закона о языке к европейским стандартам, мир на Донбассе исключительно мирным путем и продолжение реформы децентрализации в Украине.

      Второй этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" пройдет 9 июня в Одессе.

      Что известно о партии "Доверяй делам"? Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Это условная "партия мэров" с прицелом на электорат юго-востока Украины. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.

      Блок "партии мэров" Труханова и Кернеса плюс "Возрождения" и "Нашего края" вполне может преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и стать участником коалиции. Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Новости Одессы Новости Харькова Геннадий Труханов Геннадий Кернес
      Источник: 24 канал
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