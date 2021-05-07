Бомбочки для ванн со вкусом крылышек и скандал в Украине: как KFC завоевывали мировой рынок
Безумно популярной жареная "курочка из Кентукки" является на азиатском рынке. KFC их завоевывали неординарной рекламой. А вот в Украину крылышки заходили со скандалом.
Источник:"Корпорации мира" на 24 канале
Кроме этого, из-за пандемии коронавируса в компании появилось множество интересных нововведений. Но с чего же все начиналось и какими неординарными вещами KFC завоевывали мир?
Читать первую часть Никто не знает рецепт курицы с KFC: интересные факты о популярной сети быстрого питания
KFC в Азии
В Китае сеть KFC начала открывать свои заведения еще в 1987 году и была первым американским фаст-фудом в стране.
KFC стала для тамошних потребителей неким гастрономическим окном в западный мир. Возможностью прикоснуться к культуре Штатов, не пересекая для этого океан. По данным Insider, доля KFC на рынке в Китае составляет почти 12%. Это вдвое больше, чем у одного из их основных конкурентов – McDonalds.
Ключом к успеху KFC в стране стало агрессивное удовлетворение китайских вкусов, с элементами меню, которые никогда не попадут в американские рестораны – яичные пироги, конджи и "дракон твистер".
Азиатов завоевывали рекламными трюками и неординарными продуктами
Чтобы завоевать любовь покупателя в Азии, компания шла также на экстраординарные шаги. Поскольку реклама на тамошнем рынке очень смелая, было очевидно, что ведерком с крылышками потенциальных покупателей не удивишь.
Поэтому маркетологи придумали такую штуку: запустили серию лаков для ногтей для женщин со вкусом классического соуса и острого соуса. После того, как накрасишь, их можно было облизывать. Об этом начали все говорить,
– отметил маркетолог Михаил Хитряк.
Далее KFC пошла на еще одну рекламную хитрость. Они сделали бомбочки для ванны с запахом печеных крылышек. Тоже была такая промоакция. Но было условие – чтобы получить эту бомбочку, нужно было запостить это в соцсети.
Реклама бомбочек для ванны от KFC: видео
Как привлекали покупателей из США необычными продуктами
- Американского покупателя KFC пытался привлечь благодаря комиксам, выпущенным в 2015 – 2017 годах в сотрудничестве с компанией DC.
- Особенно заядлые поклонники KFC даже могут нацепить любимые блюда из KFC на елку. Сеть фаст-фудов выпускает праздничные украшения в форме жареных вкусностей.
- Для ценителей всего необычного KFC выпустила даже лимитированную серию свечей с запахом подливы.
- В 2018 году презентовала дрова с ароматом 11 трав и специй. Одно такое полено может гореть в течение 3 часов. Среди американцев стало популярным дарить такие дрова на Хэллоуин или Новый год.
Чем отличалось KFC в США и Азии
В Америке "курочка из Кентукки" делала ставку на мобильные пункты продажи и еду на вынос. В Азии пошли другим путем. KFC стали использовать заведения с большой квадратурой. Количество рабочих по меньшей мере – в 2 раза больше, чем в Соединенных Штатах.
В Японии, к примеру, очень популярно заказывать кусочки американской курочки на Рождество. Это стало традицией для 3 с половиной миллионов тамошних семей. Продажи в заведениях KFC в этот период, как правило, растут в десять раз.
Что нового в украинском KFC
Как в США, так и в Азии да и в большинстве европейских рынков KFC активно использует для рекламы ролики с актерами в образе полковника Сандерса, ведь там его хорошо знают. Другой способ продвижения сети быстрого питания выбрала в Украине, когда появилась здесь в 2012 году.
Основатель KFC и только компании полковник Сандерс / коллаж 24 канала
Как объясняют маркетологи, в Украине лицо Сандерса как бренд мало используют, потому что здесь о нем мало кто знает. Однако украинцы больше на подсознательном уровне знают из американских фильмов, что ведерко с крылышками – вкусное.
Скандал в Украине
В Украине не обошлось без скандала. Когда KFC попыталась открыть ресторан в Доме профсоюзов в столице, киевляне возмутились и пикетировали заведение, обвинили, что подавать "жареную курочку", в месте, где во время Майдана сгорели люди, – кощунство. Кроме этого, открытие совпало с годовщиной революции достоинства. После инцидента точку KFC закрыли на неопределенное время.
Что изменила пандемия
Из-за пандемии коронавируса KFC начала менять правила коммуникации с клиентами. К примеру, сеть активно использует пищевые шкафчики. Клиент может заказать еду через приложение, а затем забрать ее, не контактируя с персоналом?
Интересно Сеть ресторанов KFC выпустила на улицы беспилотные машины доставки
В Китае же в 2020 году появились беспилотные автомобили KFC, в которых можно приобрести любимые блюда без социальных контактов. Клиент выбирает лакомство на экране, встроенном в машину, оплачивает. После чего может открыть дверцу и забрать заказ из специальной кабинки. По дороге беспилотник еще и дезинфицирует улицы.
Беспилотные автомобили KFC / Фото
Кроме того, пандемия заставила гиганта пищевой индустрии временно отказаться от слогана "Пальчики оближешь". Который диссонирует с карантинными правилами.
Больше – смотрите в видео программы.
Поделиться новостью