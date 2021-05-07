Безумно популярной жареная "курочка из Кентукки" является на азиатском рынке. KFC их завоевывали неординарной рекламой. А вот в Украину крылышки заходили со скандалом.

Кроме этого, из-за пандемии коронавируса в компании появилось множество интересных нововведений. Но с чего же все начиналось и какими неординарными вещами KFC завоевывали мир?

Читать первую часть Никто не знает рецепт курицы с KFC: интересные факты о популярной сети быстрого питания

KFC в Азии

В Китае сеть KFC начала открывать свои заведения еще в 1987 году и была первым американским фаст-фудом в стране.

KFC стала для тамошних потребителей неким гастрономическим окном в западный мир. Возможностью прикоснуться к культуре Штатов, не пересекая для этого океан. По данным Insider, доля KFC на рынке в Китае составляет почти 12%. Это вдвое больше, чем у одного из их основных конкурентов – McDonalds.

Внимание! По версии Forbes, в 2020 году KFC заняла 96 строчку среди сотни самых стоящих брендов мира. Издание оценило компанию в 8,3 миллиарда долларов.

Ключом к успеху KFC в стране стало агрессивное удовлетворение китайских вкусов, с элементами меню, которые никогда не попадут в американские рестораны – яичные пироги, конджи и "дракон твистер".

Азиатов завоевывали рекламными трюками и неординарными продуктами

Чтобы завоевать любовь покупателя в Азии, компания шла также на экстраординарные шаги. Поскольку реклама на тамошнем рынке очень смелая, было очевидно, что ведерком с крылышками потенциальных покупателей не удивишь.

Поэтому маркетологи придумали такую штуку: запустили серию лаков для ногтей для женщин со вкусом классического соуса и острого соуса. После того, как накрасишь, их можно было облизывать. Об этом начали все говорить,

– отметил маркетолог Михаил Хитряк.

Далее KFC пошла на еще одну рекламную хитрость. Они сделали бомбочки для ванны с запахом печеных крылышек. Тоже была такая промоакция. Но было условие – чтобы получить эту бомбочку, нужно было запостить это в соцсети.

Реклама бомбочек для ванны от KFC: видео

Как привлекали покупателей из США необычными продуктами

Американского покупателя KFC пытался привлечь благодаря комиксам , выпущенным в 2015 – 2017 годах в сотрудничестве с компанией DC.

, выпущенным в 2015 – 2017 годах в сотрудничестве с компанией DC. Особенно заядлые поклонники KFC даже могут нацепить любимые блюда из KFC на елку. Сеть фаст-фудов выпускает праздничные украшения в форме жареных вкусностей.

в форме жареных вкусностей. Для ценителей всего необычного KFC выпустила даже лимитированную серию свечей с запахом подливы.

В 2018 году презентовала дрова с ароматом 11 трав и специй. Одно такое полено может гореть в течение 3 часов. Среди американцев стало популярным дарить такие дрова на Хэллоуин или Новый год.

Чем отличалось KFC в США и Азии

В Америке "курочка из Кентукки" делала ставку на мобильные пункты продажи и еду на вынос. В Азии пошли другим путем. KFC стали использовать заведения с большой квадратурой. Количество рабочих по меньшей мере – в 2 раза больше, чем в Соединенных Штатах.

Справка. В настоящее время KFC имеет более 6 500 ресторанов быстрого питания в Китае. Кстати, заведения расположены не только в мегаполисах, но и в селах.

В Японии, к примеру, очень популярно заказывать кусочки американской курочки на Рождество. Это стало традицией для 3 с половиной миллионов тамошних семей. Продажи в заведениях KFC в этот период, как правило, растут в десять раз.

Что нового в украинском KFC

Как в США, так и в Азии да и в большинстве европейских рынков KFC активно использует для рекламы ролики с актерами в образе полковника Сандерса, ведь там его хорошо знают. Другой способ продвижения сети быстрого питания выбрала в Украине, когда появилась здесь в 2012 году.

Основатель KFC и только компании полковник Сандерс / коллаж 24 канала

Как объясняют маркетологи, в Украине лицо Сандерса как бренд мало используют, потому что здесь о нем мало кто знает. Однако украинцы больше на подсознательном уровне знают из американских фильмов, что ведерко с крылышками – вкусное.

Справка. Сегодня в Украине есть около 40 ресторанов KFC. Блюда по фирменному рецепту от Сандерса продают в 10 городах.

Скандал в Украине

В Украине не обошлось без скандала. Когда KFC попыталась открыть ресторан в Доме профсоюзов в столице, киевляне возмутились и пикетировали заведение, обвинили, что подавать "жареную курочку", в месте, где во время Майдана сгорели люди, – кощунство. Кроме этого, открытие совпало с годовщиной революции достоинства. После инцидента точку KFC закрыли на неопределенное время.

Что изменила пандемия

Из-за пандемии коронавируса KFC начала менять правила коммуникации с клиентами. К примеру, сеть активно использует пищевые шкафчики. Клиент может заказать еду через приложение, а затем забрать ее, не контактируя с персоналом?

Интересно Сеть ресторанов KFC выпустила на улицы беспилотные машины доставки

В Китае же в 2020 году появились беспилотные автомобили KFC, в которых можно приобрести любимые блюда без социальных контактов. Клиент выбирает лакомство на экране, встроенном в машину, оплачивает. После чего может открыть дверцу и забрать заказ из специальной кабинки. По дороге беспилотник еще и дезинфицирует улицы.

Беспилотные автомобили KFC / Фото

Кроме того, пандемия заставила гиганта пищевой индустрии временно отказаться от слогана "Пальчики оближешь". Который диссонирует с карантинными правилами.

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