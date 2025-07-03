Поэтому этим летом появилась еще одна возможность чаще наведываться в KFC, отмечает 24 Канал. Заплатив один раз, в ресторанах сети можно наполнять стакан безлимитными напитками в течение 2 часов. Идеальный вариант для летней жары.

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То есть: платишь один раз – и можешь безлимитно пополнять стакан в течение двух часов. Pepsi, Mirinda, 7UP – вволю. Главное – не лопнуть,

– рассказали в KFC.

В KFC масштабировали опцию на всю страну

В KFC отметили, что первыми среди крупных сетей в Украине не только запустили функцию рефила напитков, но и масштабировали ее на все заведения на территории Украины. Безлимит напитков добавили в постоянное меню всех заведений сети.

"Особенно уместен такой бонус именно летом, когда прохладительные напитки буквально спасают. Поэтому просто представьте: Pepsi, кондиционер, вайфай, вкусная курица – идеальный способ пересидеть полуденное солнце. Или собраться с друзьями на ланч и не считать глотки любимого напитка. Думаем, это самый актуальный безлимит лета", – отметили в KFC.

Украинцы, которые уже протестировали новый формат, делятся положительными впечатлениями. Люди отмечают, что это – действительно очень удобно и выгодно. К слову, опция рефила напитков – популярна в заведениях разных стран мира. Обычно для нее выбирают самые любимые напитки посетителей.

KFC – 13 лет успеха в Украине

Напомним, что американская сеть KFC вышла на украинский рынок в 2012 году. Первое заведение открыли в Киеве в Ocean Plaza. Сеть KFC быстро получила популярность и распространилась на другие города. Сейчас на территории Украины – более 60 заведений сети.

Всего по состоянию на 2025 год KFC есть в более чем 130 странах мира. Сеть насчитывает около 30 000 ресторанов быстрого питания. Львиную долю ассортимента составляют блюда из курицы. Ее готовят по рецептам Харланда Сандерса, который основал сеть в 1952 году.

